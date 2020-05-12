12 мая 2020 года первому кириллическому домену .РФ исполняется 10 лет. По данным Координационного центра доменов RU/.РФ он был и остается крупнейшим кириллическим доменом, где в данный момент зарегистрировано более 730 тысяч доменных имен.

Следующим после российского является белорусский кириллический домен .БЕЛ, в котором на конец 2019 года насчитывалось около 14,4 тысячи доменных имен.

Зона .РФ стала первой в мире кириллической доменной зоной. Идея ее создания появилась в 2007 году, в 2008 году ее поддержал президент России (на тот момент им был Дмитрий Медведев), а в октябре 2008 года российская кириллическая доменная зона обрела свое название — .РФ.

«Выбор для домена именно букв РФ, а не, например, РУ, объясняется условием, чтобы в кириллических доменах использовалась хотя бы одна буква, отличная от латинского алфавита (в данном случае Ф), чтобы не было путаницы с латинскими доменами», — поясняется в материалах КЦ.

«Зеленый свет» домену .РФ дала 36-я Международная конференция ICANN, состоявшаяся в октябре 2009 года. Именно тогда произошло утверждение процедуры Fast Track, регламентирующей появление доменов верхнего уровня, записанных символами национальных алфавитов (IDN ccTLD). Принятый документ вступил в силу 16 ноября 2009 года. Именно эту дату можно считать отправной точкой в процессе фактического появления домена РФ.

Однако, не смотря на большое число зарегистрированных имен в кириллической зоне .РФ, их количество медленно, но верно сокращается, и данный тренд наблюдается уже около трех лет — с июля 2017 года.

Согласно статистическим данным интернет-ресурса «Домены России», летом 2017 года количество зарегистрированных имен достигало отметки в 900 тысяч. И если в апреле-мае прошлого года «потери» рунета на доменном рынке составляли около 5 тысяч кириллических имен в месяц, то в декабре 2018-го этот показатель достигал значения в 17,8 тысяч удаленных имен. Налицо отрицательная динамика развития российской национальной доменной зоны.

Специалисты рынка считают, что домен .РФ сегодня находится в процессе очистки от предыдущих сделанных в него инвестиций со стороны домейнеров, что обосновано двумя причинами — ростом стоимости продления доменов и появлением большого количества конкурентных доменных зон.

