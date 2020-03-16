За год количество доменов в новых зонах увеличилось на четверть

Всего в новых доменных зонах зарегистрировано 29,3 млн доменов, согласно последним данным Verisign — одной из ведущих компаний в области инфраструктуры интернета. Если сравнивать с прошлым годом, то их количество выросло на 5,5 млн или же на 23,2%.

В конце прошлого года произошли изменения в топе доменных зон. Самой популярной ngTLDs стала зона .icu (читается как «I See You»), обогнав прежнего лидера .top. Также среди самых популярных зон — .xyz, .site, .online, .club, .vip, .live, .shop.

Традиционно компания отдельно анализирует географические доменные зоны. Самыми популярными в данной категории ngTLDs остаются .tokyo, .nyc и .berlin. Московская зона .moscow не попала в первую десятку, лишь немного уступив .paris.

В целом рынок новых доменных зон развивается намного быстрее, чем другие категории. К примеру, за последний год в целом рынок доменных имен вырос лишь на 13 млн. Соответственно, без учета новых зон на нем наблюдался небольшой спад.

Эксперты компании RU-CENTER, подтверждают наличие похожих трендов и в России. Количество регистраций в зоне .ru составляет около 5 млн — эта цифра остается более-менее стабильной на протяжении последних лет.

По мнению экспертов, это связано с насыщенностью рынка и его уровнем развития (зона входит в десятку самых популярных национальных зон в мире). При этом рынок ngTLDs еще только развиваются — к ним привыкают, как посетители сайтов, так и сами владельцы проектов, которые все чаще используют новые доменные зоны для решения своих задач по позиционированию.

Вопреки распространенному мнению, регистрация в новых зонах необязательно стоит дорого. Кроме того, часто на них устанавливается специальная цена со скидкой. К примеру, сейчас доступны для первичной регистрации домены в зоне .fun и .space за 99 рублей, а в зоне .pro – за 499 рублей.

Напомним, в 2019 году рейтинг популярности ngTLDs возглавляли зоны .top, .xyz, .icu.

