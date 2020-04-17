DonationAlerts научит стримить всех желающих

Принадлежащий Mail.ru Group сервис монетизации стримов DonationAlerts запускает курс обучения стримингу. Во время пандемии прямые трансляции получили максимальную популярность, в том числе и среди звезд, поэтому наверняка есть много желающих почувствовать себя настоящими стримерами.

Курс будет состоять из коротких видеоуроков, где будут разобраны самые разные темы: от направлений стриминга и базовых технических потребностей до запуска мобильных стримов и настройки каждого виджета трансляции. Не останется в стороне и тема монетизации стримов, ведь при должном упорстве на трансляциях можно зарабатывать.

«С каждым днем мы видим все больше желающих попробовать себя в стримах, но многие не совсем понимают с чего начать и расстраиваются, когда что-то не получается. Мы постараемся рассказать все максимально доступным языком, ну и без наглядной демонстрации здесь никак не обойтись. Ведь несмотря на кажущуюся сложность, стримить не только весело, но и очень просто. Ну и не стоит забывать, что сейчас стримы — самый безопасный формат общения», — сообщили в пресс-службе DonationAlerts.

Видеокурс находится в свободном доступе в тематическом разделе сайта DonationAlerts #лучшедома и будет регулярно пополняться новыми материалами.

Напомним, в конце марта DonationAlerts начал открытое бета-тестирование нового продукта DonationAlerts Studio — единого приложения для ведения стримов с мобильного телефона.