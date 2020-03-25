DonationAlerts запускает мобильные стримы

Принадлежащий Mail.ru Group сервис монетизации стримов DonationAlerts начинает открытое бета-тестирование нового продукта DonationAlerts Studio — единого приложения для ведения стримов с мобильного телефона.

Теперь каждый желающий сможет моментально выйти в прямой эфир в YouTube, Twitch, VK, Mixer или Одноклассниках со смартфона и при этом использовать все привычные виджеты и алерты. На стадии бета-тестирования будет доступна только версия для устройств на Android.

Сегмент мобильного стриминга показал значительный рост в 2019 году и в 2020 эта тенденция будет сохраняться. Если изначально для запуска трансляции пользователю требовался мощный компьютер со сложным ПО, камера, микрофон, специальное световое оборудование и иногда даже хромакей, а также умение все это настроить, то теперь можно не разбираться в тонкостях технической настройки трансляций, достаточно всего лишь запустить мобильное приложение и выйти в эфир.

Принципиальное отличие DonationAlerts Studio от других приложений с возможностью выхода в прямой эфир — возможность использования инструментов увеличения интерактивности стрима: виджетов с чатом, донатами и другими уведомлениями, которые позволяют зрителям ощущать себя частью трансляции. К тому же, в приложении DA Studio можно выбрать, на какую площадку вы будете вести прямой эфир.

Анастасия Байгушева, руководитель проекта DonationAlerts:

«Наша стратегия — обеспечить всю цепочку жизни контента у стримера: от его подготовки и создания до выпуска в эфир. Мы хотим, чтобы интерактивные и монетизационные инструменты авторов становились все более разнообразными, а их использование — максимально простым и нативным».

В компании также сообщили, что решение о досрочном запуске продукта в условиях карантина было принято для того, чтобы как как можно больше людей смогло открыть для себя мир стримов и понять, как это на самом деле просто. Ведь сейчас стримы — это самый безопасный формат общения.

Напомним, в начале февраля DonationAlerts позволил стримерам зарабатывать не только на донатах, но и на размещении рекламы, запустив продажу товаров в прямых трансляциях.