DonationAlerts запускает продажу товаров и рекламы в прямых трансляциях

Принадлежащий Mail.ru Group сервис монетизации стримов DonationAlerts позволит стримерам зарабатывать не только на донатах, но и на размещении рекламы.

Теперь каждый автор трансляции сможет принимать предложения разместить рекламу или виджет для покупки товара от брендов и получать ежедневное вознаграждение за выполненные сделки.

По результатам предварительных тестов использование новой механики увеличивает доходы стримеров до 300% и увеличивает общий объем продаж бренда на 10%.

Сегмент стримов является наиболее динамично развивающимся форматом среди развлекательного контента, а просмотр стримов подразумевает максимальную вовлеченность аудитории, поэтому рекламодатели проявляют к ним все больше интереса. Ранее размещение рекламы у стримеров происходило хаотично и объективные измерения результативности размещения отсутствовали.

«Формат рекламного маркетплейса сделает взаимодействие авторов трансляций и рекламодателей прозрачным и простым», — поясняет Анастасия Байгушева, руководитель проекта DonationAlerts.

Чтобы разместить рекламу у стримера, рекламодателю достаточно обратиться к DonationAlerts и договориться об условиях размещения предложения. После этого сервис выбирает наиболее релевантных стримеров и берет на себя все взаимодействие с ними. Размещение возможно как по оплате за упоминание [CPM], так и за процент от продаж [Revenue Share].

Отметим, что осенью 2019 года DonationAlerts был признан самым популярным в России инструментом приема донатов для стримеров. Согласно данным агентства Wanta, его использует более 85% монетизирующих свои трансляции авторов.

Напомним также, что в январе DonationAlerts предоставил своим пользователям возможность записывать и отправлять голосовые донаты. Это кардинально новый способ самовыражения зрителей на стримах, значительно повышающий уровень вовлеченности аудитории во время трансляций.