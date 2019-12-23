Google выпустил дудл в честь наступающих праздников

Google поздравил пользователей с наступающими праздниками с помощью тематического дудла. Это первый дудл в серии рисунков, которые будут опубликованы в ближайшие дни — накануне и в день католического Рождества.



Текущий дудл представляет собой анимированное изображение с тремя горящими свечами в центре:

Заставка запущена в ряде регионов: США, Канаде, странах Европы, а также в Украине.

При желании дудлом можно поделиться в Twitter, Facebook, по email или на сайте, скопировав ссылку, с помощью соответствующей кнопки рядом со словом «Google».

По клику на дудл Google возвращает результаты поиска по запросу [Весёлых праздников 2019!].

Результаты поиска в украинской версии Google

24 декабря Google опубликует второй дудл в серии. Он будет выглядеть так:

Какие ещё картинки подготовила компания, пока неизвестно. В архиве дудлов на данный момент можно увидеть только два изображения.