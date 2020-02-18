В этом году жители России явно решили более вдумчиво и оригинально подойти к подаркам на 14 февраля. Данные партнерской сети Admitad по онлайн-покупкам ко Дню Святого Валентина показали, что чеки на товары для сада и товары для творчества увеличились в 1,5 раза. Но некоторые остались верны традициям и раскошелились — цена подарков из ювелирных магазинов подскочила вдвое в 2020 году.

Самыми популярными заказами к празднику стали сувениры и цветы. Интерес россиян к ним вырос на 12% в сравнении с Днем всех влюбленных в прошлом году. Правда, сами покупки были дешевле – средний чек упал на 15% и составил в среднем 3000 рублей. На втором месте, как и раньше, остались аксессуары — на них потратили на четверть больше, чем в 2019.

Успешней всего продавали аксессуары купонные сайты — за ними больше 36% от общей суммы продаж. Контекстная реклама продала украшений к Дню всех влюбленных почти на 30% от общей суммы. На витринные сайты и кэшбэк-сервисы пришлось 13 и 8% соответственно. В категории “Цветы и подарки” расстановка сил почти такая же, но кэшбэк-сервисам удалось обогнать витрины по объему продаж.

На третьем месте по сумме продаж оказались покупки в онлайн-играх. Возможно, ими геймеры баловали как свою вторую половинку, так и себя. Впрочем, в этом году многие, видимо, решили праздновать за пределами своей игровой вселенной. Раньше покупки в играх возрастали перед праздником в 2,5 раза, то в 2020 году подъем от обычного уровня составил “скромные” 35%.

Аналитики Admitad отмечают начало интересного тренда на более практичные подарки своим возлюбленным. Если в прошлом году россияне снизили число онлайн-заказов товаров для творчества, то в этом покупали их активнее на 17%. Средний чек таких подарков вырос с 1,5 тыс до почти 2,5 тыс рублей. Также на 62% больше потратили подарившие что-то из категории “Инструменты и товары для сада”.

Но абсолютным рекордсменом по росту цены подарка стали аксессуары. В этом году украшения для своей пары обошлись вдвое дороже жителям России. В среднем за них отдавали чуть больше 13 тыс рублей. Не обошли драгоценности и бижутерию вниманием и в китайских онлайн-магазинах. По данным Aliexpress Russia, продажи ювелирных брендов перед Днем святого Валентина выросли в 10 раз, а лидерами продаж стали компании Sunlight и Sokolov. На пик популярности у каждого бренда попали серебряные серьги с фианитами.

А вот самым дорогим подарком, купленным онлайн через партнерскую сеть, оказался романтический тур. Счастливый влюбленный отдал за него более 670 тыс рублей.

Напомним, что по данным исследований Mail.ru Group и Research Me, женщины в России больше всего ждали в подарок цветы (35%), ювелирные изделия (30%) и косметику (28%). Множество мужчин (25%) рассчитывало на гаджеты. Судя по статистике покупок, девушкам подарили как раз то, на что они рассчитывали. А вот многие мужчины оказались разочарованы, не получив желанную электронику.