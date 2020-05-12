Яндекс.Такси и Яндекс.Касса запустили организацию доставки с оплатой на месте

Яндекс.Такси и Яндекс.Касса запустили новую услугу для бизнеса — организацию доставки с оплатой при получении. Это позволит интернет-магазинам доставлять заказы благодаря инфраструктуре Яндекс.Такси и на месте принимать оплату через Яндекс.Кассу, когда товар окажется в руках у клиента.

При этом наличные или платежный терминал не понадобятся — покупатель сможет рассчитаться через свой смартфон, перейдя на форму оплаты по QR-коду или ссылке в смс. Новая услуга поможет компаниям работать с теми, кто предпочитает платить за интернет-покупки только после получения, а пользователям — при доставке рассчитываться за заказы самыми разными способами: от кошельков в Яндекс.Деньгах до банковских карт, Apple Pay и Google Pay.

Евгений Синельников, руководитель B2B-направления Яндекс.Такси:

«Новая услуга подойдет бизнесу любого размера. Для крупных интернет-магазинов это надежное и чаще всего более выгодное решение, чем собственная курьерская служба. А тем, кто только выходит с продажами в онлайн, не придется нанимать в штат курьеров и беспокоиться о качестве доставки. Все доставляемые товары застрахованы, а курьеры прибывают за заказами уже через 4-5 минут после вызова».

География действия услуги — около 400 городов России. С магазинов, которые подключат новую возможность, Яндекс.Касса будет брать комиссию за прием платежей, а Яндекс.Такси — оплату за доставку.

Подключить услугу можно на сайте Яндекс.Кассы. Если компания уже работает с платежным решением, нужно обратиться к менеджеру Яндекс.Кассы. Подробнее про новую услугу можно почитать здесь.