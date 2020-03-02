Власти РФ отложили запуск бесплатного доступа к социально-значимым сайтам

Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.

Проект постановления в начале февраля был направлен в Минфин, Минэкономики, Минюст, Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Роскомнадзор и Россвязь с просьбой согласовать в трехдневный срок. Принять постановление планировалось не позднее 1 марта.

Однако ФАС и Минфин раскритиковали проект. В частности, ФАС посчитала, что нельзя лишать операторов права приостанавливать оказание услуг при неоплате, и предложила убрать из постановления пункт о возмещении затрат на бесплатный доступ к коммерческим социально значимым ресурсам, так как их список еще не определен.

В Минфине, в свою очередь, спрогнозировали, что введение бесплатного доступа увеличит нагрузку на бюджет и снизит объем налоговых поступлений от операторов, так как их доходы от оказания услуг уменьшатся.

Кроме того, против этой инициативы выступили интернет-компании, входящие в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), потребовав компенсацию за ее реализацию, так как финансовая нагрузка на них и так велика из-за «пакета Яровой» и других законопроектов в сфере IT. Потери от этой инициативы в РСПП оценили в 150 млрд руб. ежегодно.

Минкомсвязь рассчитывает до 1 июля совместно с Минфином подготовить проект постановления о возмещении операторам затрат на обеспечение бесплатного доступа к коммерческим социально значимым сервисам, а до 1 сентября — утвердить порядок ведения их реестра.

Напомним, инициатива по обеспечению бесплатного доступа жителей России к социально значимым интернет-ресурсам была выдвинута президентом России Владимиром Путиным в рамках ежегодного послания Федеральному собранию, когда глава государства поручил правительству подготовить и реализовать проект «Доступный интернет».