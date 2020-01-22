Интернет-пользователи стали меньше доверять блогерам

Доверие пользователей к блогерам снижается как в России, так и во всем мире. Исследование медиаагентства UM (входит в рекламную группу АДВ) показало, что в 2017 году мнению инфлюенсеров о продуктах и услугах доверяли 44% пользователей по всему миру, а в 2019 году — лишь 42%.

В России уровень доверия к блогерам среди аудитории 16–19 лет в 2019 году сохранился на уровне 2014 года — полученной от них информации верят 42%. По мнению исследователей это связано с тем, что в отличие от взрослых, которым свойственно верить традиционным СМИ, для 16–19-летних характерно считать социальные медиа и полученные результаты в ходе поиска в интернете наиболее правдивыми источниками информации.

Снижение доверия среди российской аудитории в целом могло наступить из-за перенасыщения рынка, полагают эксперты:

«Рынок перенасыщен рекламой. Качество псевдонативных интеграций, которые массово размещают бренды, невысокое, и пользователи могут легко понять, является ли публикация рекламной».

Тренд на снижение доверия относится в первую очередь к наиболее популярным блогерам. Реклама у подобных инфлюенсеров стоит дорого, а вложения практически никогда не окупаются. Как следствие, многие рекламодатели теряют к ним интерес. В тоже время, так называемые «нано- и микроблогеры» (до 50 тыс. подписчиков) пока сохраняют доверие аудитории.

Участники рынка ожидают дальнейшего снижения доверия к инфлюенсерам в 2020 году. При этом объем рекламы у них, по прогнозам, продолжит расти, в том числе за счет роста стоимости размещений, появления новых платформ и продолжения роста аудитории Instagram.

Отметим, что по последним данным eMarketer, начиная с 2020 года количество пользователей Instagram будет расти медленнее, чем ожидалось ранее. Так, в 2020 году рост составит 4,5% вместо 5,4%, а в 2021 – 3,2% вместо 4,1%.

Также в Instagram снижается интерес к постам брендов. Исследование SocialInsider показало, что средний коэффициент вовлеченности поста (лайки и комментарии, разделенные на количество подписчиков) на сегодняшний день составляет 2%. При этом годом ранее он был равен 3%.

