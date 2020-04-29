Google отклоняет повторные запросы на пересмотр сайта

Анна Бондарь -
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Сотрудник Google Джон Мюллер заявил в Twitter, что отправлять повторные запросы на пересмотр сайта, чтобы ускорить процесс проверки, — это пустая трата времени.

По его словам, Google отклоняет такие запросы как дубликаты и не учитывает их.

Если же владелец сайта обнаружил дополнительные проблемы, не указанные в первичном запросе, то новый запрос также отправлять не нужно. Вместо этого лучше постараться оперативно исправить найденные недочёты.

Напомним, что Google обрабатывает запросы на повторную проверку сайтов в пакетном режиме.

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ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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