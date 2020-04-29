Google отклоняет повторные запросы на пересмотр сайта

Сотрудник Google Джон Мюллер заявил в Twitter, что отправлять повторные запросы на пересмотр сайта, чтобы ускорить процесс проверки, — это пустая трата времени.

По его словам, Google отклоняет такие запросы как дубликаты и не учитывает их.

If the last reconsideration request is still pending, submitting another one won't make it be processed faster — the new ones will be discarded as duplicates instead. Obviously, if you find issues that you can fix in the meantime, I'd still fix those, even if you don't resubmit. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) April 29, 2020

Если же владелец сайта обнаружил дополнительные проблемы, не указанные в первичном запросе, то новый запрос также отправлять не нужно. Вместо этого лучше постараться оперативно исправить найденные недочёты.

Напомним, что Google обрабатывает запросы на повторную проверку сайтов в пакетном режиме.

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