Google улучшил качество звонков в Duo и увеличил лимит на количество участников

Видеомессенджер Google Duo получил четыре новые функции, которые призваны помочь пользователям поддерживать отношения с родными и друзьями во время карантина.

Улучшенное качество звонков

В ближайшую неделю Google внедрит новую технологию видеокодеков, чтобы улучшить качестве видео и стабильность звонков даже при очень низкой пропускной способности сети.

Возможность фотографировать видеовстречи Duo и делиться полученными снимками

С помощью этой функции в полноэкранном режиме можно делать снимки, на которых одновременно будут видны изображения видеофидов обоих участников. Подробнее об этом нововведении можно прочитать в Справке.

В скором времени такая возможность также появится в групповых чатах.

Новый лимит на количество участников в групповых звонках

В последние четыре недели количество групповых звонков в Duo увеличилось в 8 раз. Чтобы поддержать пользователей, Google недавно увеличил максимальный размер групп на iOS и Android с 8 до 12 участников. В ближайшие недели компания планирует ещё больше повысить эту цифру.

Новые AR-эффекты

Если у пользователей нет возможности позвонить, то они могут выразить свои эмоции, используя новые AR-эффекты. Например, отправить сообщение «Скучаю» или «Думаю о тебе».

В скором времени в Duo также можно будет автоматически сохранять сообщения, чтобы они не исчезали по истечению 24 часов. Это позволит сохранить важные сообщения.

Согласно Google, каждую неделю мессенджер Duo устанавливают более 10 млн людей, а во многих странах продолжительность звонков увеличилась более чем в 10 раз.