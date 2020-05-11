Google Duo позволит совершать групповые звонки в Chrome

В ближайшие недели пользователи видеомессенджера Google Duo смогут совершать групповые звонки в веб-версии сервиса. На первом этапе новая функциональность будет доступна только в браузере Chrome.

Присоединиться к звонку сможет любой пользователь, у которого есть аккаунт Google. Для этого инициатору звонка достаточно будет отправить ему ссылку-приглашение.

Ещё одним нововведением стал так называемый «семейный режим», который позволяет рисовать на экране в режиме реального времени и применять различные маски и эффекты.

Чтобы воспользоваться новым режимом, нужно войти в учётную запись Google.

Напомним, что в прошлом месяце Google улучшил качество звонков в Duo и увеличил лимит на количество участников в групповых звонках.