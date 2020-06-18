Дуров прокомментировал снятие ограничений с Telegram в России

Создатель Telegram поблагодарил всех российских пользователей, которые продолжали пользоваться мессенджером в течение последних двух лет

Павел Дуров поздравил всех российских пользователей Telegram с официальной разблокировкой мессенджера и выразил надежду, что это позитивное изменение будет долгосрочным.

По его словам, в результате разблокировки должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram на территории РФ. Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведет к росту числа участников каналов и чатов. При этом, в плане сохранности личных данных изменений особых не будет – право на конфиденциальность и тайну личной переписки по-прежнему остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах.

Дуров рассчитывает, что разблокировка станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов. Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Если положительный тренд будет сохранен, то Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере.

«Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет. Ваше доверие и поддержка вдохновляли нашу команду все это время. Уверен, эта поддержка стала одной из причин сегодняшнего события», — заключил основатель Telegram.

Напомним, Telegram блокируется на территории России с апреля 2018 года. Заканчивается 795 день, а вместе и с ним блокировка мессенджера на территории РФ. Опустел реестр заблокированных IP-адресов. Официальный сайт мессенджера уже стал доступен у большинства операторов. В Telegram появились Сбербанк и ВТБ. А некоторые операторы пообещали вернуть Telegram в безлимитные тарифы.

