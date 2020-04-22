Павел Дуров исключил возврат к «нормальной жизни» после пандемии

Павел Дуров в своем telegram-канале рассказал, что за последний месяц команда мессенджера верифицировала и разослала информацию о 17 официальных каналах, представляющих министерства здравоохранения в разных странах.

Несмотря на то, что Telegram принципиально не сотрудничает с правительствами, в этом случае было сделано исключение для распространения информации о коронавирусе. В списке каналов, поддерживаемых мессенджером, есть и официальный канал российского оперативного штаба по борьбе с вирусом, хоть официально Telegram заблокирован в РФ.

Помимо предоставления информационной поддержки, Павел Дуров пообещал внести свой вклад в решение проблемы образования в условиях изоляции и запустить несколько проектов anti-covid19 в Telegram, о которых в ближайшем будущем будет сообщено в блоге.

«Нынешняя пандемия представляет угрозу для всего нашего вида. Когда она закончится, мир не вернется к нормальной жизни. Мы станем свидетелями цивилизационного сдвига, который будет распространяться сквозь поколения. Все мы должны обеспечить, чтобы новый мир, который должен был родиться, был лучше, чем тот, который мы оставляем позади», — утверждает Дуров.

Создатель Telegram считает, что это хороший шанс для людей использовать свое время в изоляции, чтобы создать лучшую версию себя, и шанс для технологий доказать свою ценность для человечества:

«Вот почему я считаю, что мы в Telegram должны делать все возможное, чтобы не только сдерживать пандемию и бороться с распространением непроверенной информации, но и находить новые способы движения вперед».