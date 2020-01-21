Павел Дуров обвинил iCloud от Apple в слежке за пользователями

Облачный сервис iCloud, принадлежащий компании Apple, можно официально считать инструментом для слежки за пользователями. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров.

Основанием для этого послужила информация об отказе Apple шифровать находящиеся в облаке данные, опубликованная сегодня агентством Reuters.

«Теперь iCloud официально является инструментом для слежки. Приложения, которые используют этот сервис для хранения ваших личных сообщений (такие как WhatsApp), являются частью этой проблемы», — написал Дуров.

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что компания Apple рассматривала введение возможности для пользователей сквозного шифрования резервных копий своих устройств в сервисе iCloud, однако отказалась от реализации этих планов по требованию ФБР. Спецслужбы посчитали, что дополнительное шифрование помешает расследованиям, а Apple не решилась идти на конфликт с силовым ведомством.

Напомним, что Павел Дуров уже неоднократно призывал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов. Последний раз он выступил с подобным заявлением в ноябре 2019 года. Поводом для этого стала уязвимость в мессенджере, которая позволяла злоумышленникам воровать данные пользователей с помощью видео.

