Дуров: «Борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга»

Создатель Telegram Павел Дуров приветствует инициативу депутатов Госдумы от «Справедливой России» относительно разблокировки мессенджера в России.

По его мнению, разблокировка позволила бы тридцати миллионам российских пользователей Telegram более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.

«Блокировка Telegram в России более двух лет назад произошла под эгидой борьбы с терроризмом. Хотя мы и тогда не питали симпатии к террористам, с тех пор мы проделали большой путь по преодолению этих угроз. За это время были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно. При полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру», — сообщает Дуров в своем Telegram-канале.

Он также отмечает, что опыт работы мессенджера в десятках стран на протяжении последних 6 лет показывает: борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга. Создатель Telegram надеется, что учет мировой практики и специфики современных технологий поможет российским законодателям совместить эти две задачи, подчеркнув, что со своей стороны будет продолжать поддерживать подобные инициативы.

Напомним, на территории России Telegram блокируется с апреля 2018 года. Во время изоляции телеграм-каналы официально использует оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом, а также Минкомсвязь для возвращения россиян из-за границы.

Сам мессенджер в период кризиса также пошел на сотрудничество с властями, начав продвигать официальные источники новостей о коронавирусе в 17 странах, включая Россию, где заблокирован.

В апреле депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили законопроект о прекращении блокировок Telegram на территории РФ. Однако, в конце мая стало известно, что Минкомсвязи не поддержало идею о разблокировке мессенджера.

