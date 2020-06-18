Павел Дуров призвал отказаться от установки приложений из App Store и Google Play

Создатель Telegram Павел Дуров выступил с критикой по отношению к компаниям Apple и Google, взимающим комиссию в 30% с покупок, совершаемых пользователями в мобильных приложениях, установленных через магазины App Store и Google Play.

«Apple и Google навязывают безумный налог в 30% на все цифровые товары, продаваемые на каждом мобильном телефоне в мире. Результат — пользователи платят по более высоким ценам, стартапы и целые индустрии разрушаются или никогда не появляются. Регуляторы игнорируют этот абсурд 10 лет», — написал Дуров в своем твиттере.

Apple and Google impose an insane 30% sales tax on all digital goods sold on every mobile phone in the world. The result – users pay higher prices, start-ups and entire industries get destroyed or never appear. Regulators have been ignoring this absurdity for 10 years. https://t.co/5QqJYyLrME — Pavel Durov (@durov) June 17, 2020

Таким образом Дуров отреагировал на твит технического директора сервиса Basecamp Давида Хейнемейера Ханссона (@dhh), который сообщил, что Apple пригрозила удалить из App Store новый почтовый сервис Hey, если в него не будет добавлена возможность оплаты подписки непосредственно в приложении.

Дуров предлагает в качестве альтернативы устанавливать приложения на смартфоны напрямую или через другие магазины приложений, «просто повторив процесс установки приложений на компьютер».

Напомним, в январе основатель Telegram открыто обвинил iCloud от Apple в слежке за пользователями. Основанием для этого послужила информация об отказе Apple шифровать находящиеся в облаке данные по требованию ФБР.

Отметим также, что вчера Дуров предъявил ультиматум Facebook. Если до конца недели компания не начнет ответственно относиться к собственной рекламной платформе, Дуров планирует инициировать судебный процесс против соцсети и принадлежащего ей сервиса Instagram.

