Павел Дуров предъявил ультиматум Facebook

Создатель Telegram обвинил Facebook и Instagram в продвижении рекламы мошенников от его имени

Павел Дуров сегодня в своем Telegram-канале обвинил компанию Facebook и принадлежащий ей Instagram в заработке на рекламе мошеннических схем, незаконно использующих его имя.

По словам основателя Telegram, уже больше года подобные мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей. Причем зачастую жертвами мошенников становятся пожилые люди и пенсионеры.

Последний случай подобного обмана описан в СМИ сегодня — газета Известия опубликовала материал, о том, как мошенники прикинувшись техническими специалистами «уникальной торговой платформы для пенсионеров, которую разработали братья Дуровы», обманом получили за пенсионерку кредит на 180 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, рекламу этой платформы она увидела в одной из социальных сетей, по которой и перешла. Однако СМИ сообщали о подобных мошеннических объявлениях в Facebook еще год назад. Несмотря на многочисленные жалобы и возмущение пользователей, Facebook и Instagram продолжают продвигать эту рекламу и по сей день, зарабатывая на финансовой неопытности пользователей.

Дуров отмечает, что судя по скорости, с которой команда русскоязычных модераторов Facebook осуществляет политическую цензуру, ресурсов на оценку рекламных объявлений у компании должно быть достаточно. И предупреждает, что в интересах Facebook начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели.

«Я также надеюсь, что компания компенсирует своим пользователям ущерб, нанесенный действиями ее модераторов. Если этого не случится, призываю пользователей Facebook и Instagram сохранять случаи распространения компанией мошеннических рекламных объявлений. Эти свидетельства могут быть востребованы в рамках возможных в этом случае судебных процессов», — заключает основатель Telegram.

Отметим, что это далеко не первый конфликт Дурова с Facebook. Он уже неоднократно призывал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов, выступая с подобными заявлениями в ноябре прошлого года и в январе текущего. Поводом для этого стали уязвимости в мессенджере, позволяющие злоумышленникам получать доступ к пользовательским данным.

На днях стало известно, что Telegram отказался от сервиса Giphy в пользу Tenor. Ранее, в мае, Facebook приобрела GIF-поисковик Giphy за $400 млн.

