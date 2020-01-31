Павел Дуров вновь выступил против WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров снова выступил с обвинениями в адрес WhatsApp, рассказав об угрозах, которые влечет за собой использование этого приложения.

Ранее СМИ сообщили, что телефон самого богатого человека в мире, владельца Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos) взломали с помощью вредоносного файла, отправленного через мессенджер WhatsApp.

Дуров отметил, что пользователи при смене смартфонов часто оставляют резервные копии данных в облачном хранилище, которые не шифруются. Он также заявил, что источником угрозы для сохранения тайны переписки могут быть бэкдоры — намеренно созданные разработчиками приложения, выявляющие изъяны в области безопасности. По его словам, на подобные ухищрения разработчики могут идти под давлением правоохранительных органов. Он заявил, что их часто маскируют под неожиданно обнаруженные угрозы, и напомнил, что за минувший год в WhatsApp было найдено 12 таких угроз.

Помимо этого, Дуров посоветовал не доверять приложениям со скрытым исходным кодом, как в WhatsApp:

«Не дайте себя одурачить техническому воплощению цирковых магов, которые хотели бы сосредоточить ваше внимание на одном аспекте, выполняя свои трюки в других местах. Они хотят, чтобы вы думали о сквозном шифровании как о единственной вещи, на которую вы должны обратить внимание в отношении конфиденциальности. Однако реальность намного сложнее.

Некоторые могут сказать, что, как основатель конкурирующего приложения, я могу быть предвзятым, критикуя WhatsApp. Конечно, я считаю, что секретные чаты Telegram значительно более безопасны, чем любые конкурирующие средства связи — зачем же мне еще разрабатывать и использовать Telegram?».

Отметим, что Павел Дуров уже неоднократно призывал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов. Последний раз он выступил с подобным заявлением в ноябре 2019 года. Поводом для этого стала уязвимость в мессенджере, которая позволяла злоумышленникам воровать данные пользователей с помощью видео.

В этом месяце Дуров открыто обвинил iCloud от Apple в слежке за пользователями. Основанием для этого послужила информация об отказе Apple шифровать находящиеся в облаке данные по требованию ФБР.

