Автор: Павел Пеньков, ведущий SEO-специалист в компании Mello

Информация о проекте:

Клиент: Дилер автомобилей Kia в Волгограде.

Регион продвижения: Волгоград. 

Задача: Главной задачей было увеличение посещаемости сайта за счет вывода  в ТОП-10 максимально возможного количества запросов.

Старт работ: Июль 2019 года.

Проблематика проекта:

Достижение цели усложняется рядом факторов:

  1. Возраст сайта. Сайт был создан несколькими месяцами ранее и поступил к нам в работу в возрасте менее года.
  2. Наличие других дилерских сайтов в регионе, которые все как один похожи друг на друга, а главное — на сайт-импортер, это основная особенность работы с автодилерами. Идентичность внутреннего наполнения сайта. Страницы сайта нашего клиента содержали в точности ту же самую информацию, что и сайты-конкуренты. Кроме того, цены и функционал также был идентичным;
  3. Функционал панели администрирования сайта крайне ограничен, поэтому объем внедряемых рекомендаций был очень низким;

Показатели на старте работ:

На старте было собрано семантическое ядро объемом 400+ запросов.

На момент начала работ — июль 2019 года, мы имели всего 17% запросов в ТОП-10, более того — в ТОП-100 находилось всего 30% запросов, при средней позиции 75:

Позиции в разрезе марок авто:

Посещаемость на старте

Переходов из поисковых систем было, в среднем, около 850 уникальных посетителей за месяц. 

Состав работ

Техническая оптимизация

Были выявлены проблемы и составлены рекомендации по настройке:

  1. Служебного файла robots.txt;
  2. Устранению дублей страниц;
  3. Времени загрузки страниц.

Коммерческие факторы

Для настройки коммерческих факторов мы подготовили следующие рекомендации:

  1. Корректировка страницы контакты;
  2. Настройка микроразметки;
  3. Дополнение информации о компании.

Семантическое ядро

Было собрано семантическое ядро, на основе которого определили конкурентов, структуру сайта и составили стратегию продвижения на ближайшие месяцы.

Постраничная оптимизация

Был произведен поиск и анализ конкурентов по Волгограду, особенности содержимого их сайтов по типам страниц. На основании полученных данных были разработаны рекомендации по содержимому и текстовой оптимизации сайта по целевым страницам.

Особое внимание уделили работе по оптимизации title для целевых страниц сайта:

  1. Выявили самые частотные фразы для максимального покрытия в title;
  2. Определили наиболее частотные порядки слов в ключевых фразах;
  3. Проанализировали title у конкурентов по топу;
  4. Поставили ряд экспериментов для поиска наиболее релевантных схем для составления мета тегов;
  5. Внедрили готовые мета теги на сайт.

Достигнутые результаты

Динамика основных типов показателей

Спустя семь месяцев работ по поисковой оптимизации мы смогли добиться следующих результатов:

*несмотря на ухудшение сезонного спроса позиции сайта все равно продолжают расти.

Процент запросов в топ-10 увеличился с 16% до 80%:

Охват спроса вырос на 40%:

Потенциальный трафик Ptraf (%Ptraf max) вырос с 21% до 43%:

Ptraf увеличился с 200 до 400:

Посещаемость

Количество посетителей сайта выросло более, чем в 2 раза, с 854 до 1800 за месяц.

Тут мы видим очевидную корреляцию трафика с показателем Ptraf (При росте Ptraf в два раза, трафик также увеличился в 2 раза):

Вывод

Достигнутые результаты наглядно демонстрируют необходимость использования всех имеющихся ресурсов для проведения работ по оптимизации сайта, даже при ограниченном функционале и ограниченных же возможностях внесения изменений со стороны Заказчика. 


Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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Вячеслав
Гость
Вячеслав

сайт официального дилера + всего 3 конкурента на весь город + выход новых моделей KIA спровоцировал повышение посещаемости… да уж, невероятный результат, есть чем гордится…

Голос за5Голос против  Ответить
5 часов назад
Анна
Гость
Анна

Вячеслав, добрый день! К сожалению, не все так однозначно. Помимо официального дилера и 3 сайтов, которые были полностью идентичные между собой по содержанию, мы имели в выдаче и региональные поддомены крупных автосалонов, например: volgograd.masmotors.ru/catalog/kia и https://volgograd.saloncentr.ru/catalog/kia, которые имеют куда больше возможностей для внедрений, нежели обычные дилерские сайты. Кроме того, анонс нового автомобиля Kia Seltos на сайте датируется концом декабря 2019 года (20.12.19 года, если быть точным), а посадочная страница модели автомобиля появилась значительно позднее. Помимо этого, на одном из скриншотов мы отметили, что несмотря на спад спроса в нише сайт не потерял позиций в органической выдаче. Но при всем этом… Подробнее »

Голос за0Голос против  Ответить
3 часов назад