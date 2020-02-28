Автор: Павел Пеньков, ведущий SEO-специалист в компании Mello
Информация о проекте:
Клиент: Дилер автомобилей Kia в Волгограде.
Регион продвижения: Волгоград.
Задача: Главной задачей было увеличение посещаемости сайта за счет вывода в ТОП-10 максимально возможного количества запросов.
Старт работ: Июль 2019 года.
Проблематика проекта:
Достижение цели усложняется рядом факторов:
- Возраст сайта. Сайт был создан несколькими месяцами ранее и поступил к нам в работу в возрасте менее года.
- Наличие других дилерских сайтов в регионе, которые все как один похожи друг на друга, а главное — на сайт-импортер, это основная особенность работы с автодилерами. Идентичность внутреннего наполнения сайта. Страницы сайта нашего клиента содержали в точности ту же самую информацию, что и сайты-конкуренты. Кроме того, цены и функционал также был идентичным;
- Функционал панели администрирования сайта крайне ограничен, поэтому объем внедряемых рекомендаций был очень низким;
Показатели на старте работ:
На старте было собрано семантическое ядро объемом 400+ запросов.
На момент начала работ — июль 2019 года, мы имели всего 17% запросов в ТОП-10, более того — в ТОП-100 находилось всего 30% запросов, при средней позиции 75:
Позиции в разрезе марок авто:
Посещаемость на старте
Переходов из поисковых систем было, в среднем, около 850 уникальных посетителей за месяц.
Состав работ
Техническая оптимизация
Были выявлены проблемы и составлены рекомендации по настройке:
- Служебного файла robots.txt;
- Устранению дублей страниц;
- Времени загрузки страниц.
Коммерческие факторы
Для настройки коммерческих факторов мы подготовили следующие рекомендации:
- Корректировка страницы контакты;
- Настройка микроразметки;
- Дополнение информации о компании.
Семантическое ядро
Было собрано семантическое ядро, на основе которого определили конкурентов, структуру сайта и составили стратегию продвижения на ближайшие месяцы.
Постраничная оптимизация
Был произведен поиск и анализ конкурентов по Волгограду, особенности содержимого их сайтов по типам страниц. На основании полученных данных были разработаны рекомендации по содержимому и текстовой оптимизации сайта по целевым страницам.
Особое внимание уделили работе по оптимизации title для целевых страниц сайта:
- Выявили самые частотные фразы для максимального покрытия в title;
- Определили наиболее частотные порядки слов в ключевых фразах;
- Проанализировали title у конкурентов по топу;
- Поставили ряд экспериментов для поиска наиболее релевантных схем для составления мета тегов;
- Внедрили готовые мета теги на сайт.
Достигнутые результаты
Динамика основных типов показателей
Спустя семь месяцев работ по поисковой оптимизации мы смогли добиться следующих результатов:
Процент запросов в топ-10 увеличился с 16% до 80%:
Охват спроса вырос на 40%:
Потенциальный трафик Ptraf (%Ptraf max) вырос с 21% до 43%:
Ptraf увеличился с 200 до 400:
Посещаемость
Количество посетителей сайта выросло более, чем в 2 раза, с 854 до 1800 за месяц.
Тут мы видим очевидную корреляцию трафика с показателем Ptraf (При росте Ptraf в два раза, трафик также увеличился в 2 раза):
Вывод
Достигнутые результаты наглядно демонстрируют необходимость использования всех имеющихся ресурсов для проведения работ по оптимизации сайта, даже при ограниченном функционале и ограниченных же возможностях внесения изменений со стороны Заказчика.
сайт официального дилера + всего 3 конкурента на весь город + выход новых моделей KIA спровоцировал повышение посещаемости… да уж, невероятный результат, есть чем гордится…
Вячеслав, добрый день! К сожалению, не все так однозначно. Помимо официального дилера и 3 сайтов, которые были полностью идентичные между собой по содержанию, мы имели в выдаче и региональные поддомены крупных автосалонов, например: volgograd.masmotors.ru/catalog/kia и https://volgograd.saloncentr.ru/catalog/kia, которые имеют куда больше возможностей для внедрений, нежели обычные дилерские сайты. Кроме того, анонс нового автомобиля Kia Seltos на сайте датируется концом декабря 2019 года (20.12.19 года, если быть точным), а посадочная страница модели автомобиля появилась значительно позднее. Помимо этого, на одном из скриншотов мы отметили, что несмотря на спад спроса в нише сайт не потерял позиций в органической выдаче. Но при всем этом… Подробнее »