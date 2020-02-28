Автор: Павел Пеньков, ведущий SEO-специалист в компании Mello

Информация о проекте:

Клиент: Дилер автомобилей Kia в Волгограде.

Регион продвижения: Волгоград.

Задача: Главной задачей было увеличение посещаемости сайта за счет вывода в ТОП-10 максимально возможного количества запросов.

Старт работ: Июль 2019 года.

Проблематика проекта:

Достижение цели усложняется рядом факторов:

Возраст сайта. Сайт был создан несколькими месяцами ранее и поступил к нам в работу в возрасте менее года. Наличие других дилерских сайтов в регионе, которые все как один похожи друг на друга, а главное — на сайт-импортер, это основная особенность работы с автодилерами. Идентичность внутреннего наполнения сайта. Страницы сайта нашего клиента содержали в точности ту же самую информацию, что и сайты-конкуренты. Кроме того, цены и функционал также был идентичным; Функционал панели администрирования сайта крайне ограничен, поэтому объем внедряемых рекомендаций был очень низким;

Показатели на старте работ:

На старте было собрано семантическое ядро объемом 400+ запросов.

На момент начала работ — июль 2019 года, мы имели всего 17% запросов в ТОП-10, более того — в ТОП-100 находилось всего 30% запросов, при средней позиции 75:



Позиции в разрезе марок авто:



Посещаемость на старте

Переходов из поисковых систем было, в среднем, около 850 уникальных посетителей за месяц.



Состав работ



Техническая оптимизация

Были выявлены проблемы и составлены рекомендации по настройке:

Служебного файла robots.txt; Устранению дублей страниц; Времени загрузки страниц.

Коммерческие факторы

Для настройки коммерческих факторов мы подготовили следующие рекомендации:

Корректировка страницы контакты; Настройка микроразметки; Дополнение информации о компании.

Семантическое ядро

Было собрано семантическое ядро, на основе которого определили конкурентов, структуру сайта и составили стратегию продвижения на ближайшие месяцы.

Постраничная оптимизация

Был произведен поиск и анализ конкурентов по Волгограду, особенности содержимого их сайтов по типам страниц. На основании полученных данных были разработаны рекомендации по содержимому и текстовой оптимизации сайта по целевым страницам.

Особое внимание уделили работе по оптимизации title для целевых страниц сайта:

Выявили самые частотные фразы для максимального покрытия в title; Определили наиболее частотные порядки слов в ключевых фразах; Проанализировали title у конкурентов по топу; Поставили ряд экспериментов для поиска наиболее релевантных схем для составления мета тегов; Внедрили готовые мета теги на сайт.

Достигнутые результаты

Динамика основных типов показателей

Спустя семь месяцев работ по поисковой оптимизации мы смогли добиться следующих результатов:



*несмотря на ухудшение сезонного спроса позиции сайта все равно продолжают расти.

Процент запросов в топ-10 увеличился с 16% до 80%:

Охват спроса вырос на 40%:



Потенциальный трафик Ptraf (%Ptraf max) вырос с 21% до 43%:



Ptraf увеличился с 200 до 400:

Посещаемость

Количество посетителей сайта выросло более, чем в 2 раза, с 854 до 1800 за месяц.

Тут мы видим очевидную корреляцию трафика с показателем Ptraf (При росте Ptraf в два раза, трафик также увеличился в 2 раза):



Вывод

Достигнутые результаты наглядно демонстрируют необходимость использования всех имеющихся ресурсов для проведения работ по оптимизации сайта, даже при ограниченном функционале и ограниченных же возможностях внесения изменений со стороны Заказчика.



