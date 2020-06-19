Google тестирует разные поисковые подсказки при прокрутке страницы

Англоязычные пользователи заметили новый интересный тест в Google. Когда пользователь прокручивает страницу результатов поиска, в поисковой строке отображаются разные подсказки.
Эти рекомендации меняются динамически в зависимости от того, на каком результате остановился пользователь.
Так, на примере выше пользователь вводит запрос [puzzle games], а по мере прокрутки Google добавляет такие рекомендации как «for adults», «unblocked», «download» и т.д.
Тестирование проводится в ограниченном масштабе.
Напомним, что в мае Google экспериментировал с более крупным шрифтом для первого результата в выдаче, а ранее в этом месяце пользователи заметили новое оформление избранных сниппетов.
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