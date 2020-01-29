Авторы Яндекс.Дзена смогут следить за изменением количества подписчиков и аудитории

Команда Яндекс.Дзена сообщила о появлении в разделе «Статистика» новой вкладки «Аудитория канала».

Графики, содержащиеся в новой вкладке, помогут авторам следить за ежемесячным изменением количества подписчиков и аудитории. Динамика аудитории доступна с сентября, а динамика подписчиков — с января 2019 года.

Столбец «Подписчики» поможет легко понять, сколько людей подписалось на канал после прочтения статьи или нарратива:

Напомним, по итогам 2019 года Яндекс.Дзен выплатил блогерам 1 млрд рублей. Ежедневная аудитория Дзена в ноябре составила 13,3 млн человек. В среднем пользователи проводят в Дзене около 40 минут в день. Суммарное время в Дзене выросло за год на 88% (до 10 млн человеко-часов в день)

