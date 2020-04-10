Яндекс.Дзен проводит эксперимент с новым рекламным блоком

Оксана Мамчуева -
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Команда Яндекс.Дзена предупредила авторов каналов, что ближайшую неделю будет проводить эксперимент с новым рекламным блоком.

В рамках эксперимента, часть аудитории канала будет видеть рекламный блок справа (вместо рекомендательных блоков), а не сверху публикации.

Изменение коснется только некоторых пользователей десктопа. Сами участники эксперимента будут выбраны случайным образом.

Доход от взаимодействия с этим блоком будет начислен автору канала как обычно. В статьях по-прежнему останется два рекламных блока.

Напомним, ранее команда Дзена сообщила о прекращении поддержки платформой нарративов и постов. Возможность создавать эти форматы исчезла  из редактора на прошлой неделе.

Вместе с тем было принято решение расширить существующие временные ограничения для видеороликов. Теперь на платформу можно загружать ролики длиной до одного часа.

Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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