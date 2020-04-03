Яндекс.Дзен отказывается от нарративов

Команда Яндекс.Дзена сообщила о прекращении поддержки платформой нарративов и постов. Возможность создавать эти форматы исчезнет из редактора уже сегодня.

«Последнее время мы наблюдаем снижение популярности двух форматов – нарративов и постов. И блогеры, и читатели все чаще предпочитают им статьи и видеоролики. Поэтому мы приняли решение отключить возможность создания этих форматов на платформе», — сообщают разработчики Дзена.

Все уже опубликованные нарративы и посты никуда не пропадут, а запланированные к публикации — не исчезнут. Убирается лишь возможность создать новые.

Отказ от нарративов, которые появились в Дзене в 2017 году, совсем не значит, что коротких форматов в Дзене больше не будет. Прямо сейчас команда Дзена готовит новые решения в дополнение к статьям.

Кроме того, в прошлом году на платформе появилось видео. Оно очень активно развивается: пользователи с удовольствием смотрят ролики, а блогеры – создают их. В Дзене уже больше 4000 видеоблогеров, которые создают около 10 000 видео в неделю.

Отметим также, что в марте пользователи Яндекс.Дзена стали проводить на платформе на 7% больше времени, чем до этого, а общий рост аудитории рекламных публикаций достиг 56%. Это максимальные показатели за все время, как у Дзена, так и у его рекламного продукта.

