Яндекс.Дзен запустил рекламу в видео и упростил правила монетизации

Блогеры Яндекс.Дзена теперь могут зарабатывать не только на статьях, но и на видеороликах. С сегодняшнего дня Дзен начинает тестировать систему размещения рекламы в видео. Этот вид заработка будет доступен каналам с подключенной монетизацией, авторы которых публикуют видеоролики.

Рекламные блоки появятся в роликах продолжительностью более двух минут. На первом этапе рекламу увидят только пользователи, заходящие в Дзен с компьютера. Пока доступны два типа размещений: статичный баннер и блок с простой анимацией. Как и в статьях, реклама будет соответствовать интересам пользователя, а ее тип будет определять рекламодатель. Доходы от монетизации в видео будут поступать на баланс канала.

Кроме того, зарабатывать в Дзене теперь стало проще: платформа обновила правила подключения монетизации. Раньше для подключения рекламы канал должен был набрать не менее 7000 дочитываний за семь дней в статьях со средним временем чтения от 40 секунд. Новый показатель учитывает общее время, которое пользователи провели как в видео, так и в статьях.

Монетизация подключается, когда время чтения и просмотра в канале блогера достигает 10 000 минут. Если сравнивать с предыдущей метрикой, то 7000 дочитываний – это около 12 000 минут чтения. Следить за прогрессом показателя блогеры смогут в редакторе.

Александр Соболь, руководитель службы Дзена по работе с партнерами:

«Видео в Дзене становится все более популярным форматом. Видеоролики уже сейчас собирают 1 млрд просмотров в неделю. С запуском монетизации видеоблогеры смогут не только привлечь новую аудиторию среди 16 миллионов ежедневных пользователей Дзена, но и получать дополнительный доход».

Напомним, Яндекс.Дзен активно развивает направление видеоконтента с конца прошлого года. В апреле этого года Дзен увеличил длину видео до 60 минут. Сейчас на платформе уже больше 4000 видеоблогеров, которые создают около 10 000 видео в неделю.

В 2019 году Дзен выплатил блогерам за размещение рекламы в статьях более 1 млрд рублей.