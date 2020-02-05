Рекомендательная лента Яндекс.Дзен появится в браузере Samsung Internet

Лента с персональными рекомендациями Яндекс.Дзена появится на главной странице мобильного браузера Samsung Internet. Как сообщили в Яндексе, она будет доступна пользователям в России и Беларуси.

Сейчас лента в Samsung Internet работает в тестовом режиме. Кроме того, в начале 2020 года в смартфонах Samsung появится новый сервис Samsung Daily с виджетом Яндекс.Дзена с новостями, видео, музыкой и другим контентом. Сейчас сервис доступен в Samsung S10.

Отметим, что рекомендательная лента Яндекс.Дзена, кроме Яндекс.Браузера, встроена в браузеры Opera в Турции, Бразилии и Индонезии и в Coc Coc во Вьетнаме.

Напомним также, что летом прошлого года Яндекс.Дзен начал тестирование интеграции ленты рекомендаций в интерфейс социального сервиса Viber.

