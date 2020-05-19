Блогеры Дзена смогут зарабатывать на товарных виджетах

У блогеров Яндекс.Дзена появилась возможность зарабатывать не только на рекламе, но и на виджетах с товарами. Партнерами новой программы на первом этапе стали Яндекс.Маркет и маркетплейс Беру.

Раньше блогеры могли вставлять коммерческие виджеты в статьи только после заключения отдельного договора с маркетплейсом. Теперь Дзен значительно упростил этот процесс — выбрать нужный товар для виджета можно прямо в редакторе.

При этом содержание виджета должно соответствовать теме публикации и дополнять ее. Например, в статье о рецептах домашнего хлеба блогер может рассказать о своей хлебопечке и разместить соответствующий товарный виджет.

Яндекс.Маркет будет платить блогерам за переходы пользователей в интернет-магазины и клики на их номера телефонов, а Беру – за заказы, которые пользователи оформляют после переходов из статей блогеров Дзена. Пока социальная коммерция возможна только в статьях, но в будущем добавлять виджеты можно будет и в видео.

Отметим, что первое время добавлять виджеты в статьи смогут участники программы Нирвана, а также те, кто участвовал в тестировании. Позже виджеты станут доступны всем каналам с подключенной монетизацией. Также в будущем следить за доходами от виджетов можно будет в статистике канала, где появится вкладка «Партнерские программы».