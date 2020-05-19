Дзен приглашает блогеров на вебинар о нативной рекламе

В Дзене можно зарабатывать не только на монетизации каналов, но и на нативной рекламе.

21 мая руководитель сторителлинга Дзена Никита Белоголовцев проведет для блогеров вебинар, где подробно расскажет, как привлекать внимание рекламодателей к своему каналу и органично интегрировать в него рекламу.

Вебинар начнется в 17:00 и будет полезен всем блогерам, которые хотят развивать свой канал в Дзене с помощью рекламных инструментов.

В ходе вебинара слушатели узнают, что нужно сделать, чтобы начать зарабатывать на нативной рекламе, а также где искать рекламодателей и как говорить с ними на одном языке. Никита, опираясь на опыт создания рекламы с брендами, поделится практическими советами, которые помогут сделать рекламные публикации интересными и востребованными для рекламодателей, а также ответит на все возникающие вопросы.

Присоединиться к трансляции можно будет на этой странице.

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