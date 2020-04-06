Яндекс увеличил длину видео в Дзене до 60 минут

Оксана Мамчуева -
4

В Яндекс.Дзен теперь можно загружать ролики длиной до одного часа.

Как показала статистика, видео и статьи являются наиболее востребованными форматами на платформе. А видео с самого начала обошло по популярности фирменный формат Дзена — нарратив. Поэтому было принято решение расширить существующие временные ограничения для видеороликов.

Напомним, видео появилось в Дзене осенью 2019 года. Оно очень активно развивается: пользователи с удовольствием смотрят ролики, а блогеры – создают их. В Дзене уже больше 4000 видеоблогеров, которые создают около 10 000 видео в неделю.

Ранее команда Яндекс.Дзена сообщила о прекращении поддержки платформой нарративов и постов. Возможность создавать эти форматы исчезла  из редактора на прошлой неделе.

ИСТОЧНИКЯндекс.Дзен в Telegram
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Прокомментировать

avatar
  Подписаться  
Уведомление о