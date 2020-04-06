Яндекс увеличил длину видео в Дзене до 60 минут

В Яндекс.Дзен теперь можно загружать ролики длиной до одного часа.

Как показала статистика, видео и статьи являются наиболее востребованными форматами на платформе. А видео с самого начала обошло по популярности фирменный формат Дзена — нарратив. Поэтому было принято решение расширить существующие временные ограничения для видеороликов.

Напомним, видео появилось в Дзене осенью 2019 года. Оно очень активно развивается: пользователи с удовольствием смотрят ролики, а блогеры – создают их. В Дзене уже больше 4000 видеоблогеров, которые создают около 10 000 видео в неделю.

Ранее команда Яндекс.Дзена сообщила о прекращении поддержки платформой нарративов и постов. Возможность создавать эти форматы исчезла из редактора на прошлой неделе.