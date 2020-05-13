Яндекс.Дзен позволил делиться ссылками в видео

Авторы видеороликов получили возможность делиться в своих видео ссылками на любые материалы, опубликованные в Дзене.

Благодаря новой возможности, можно:

сделать сериал из нескольких видео на похожие темы. Тогда ролики будут объединены ссылками и показываться в правой колонке при просмотре видеоролика.

Снять видеорецепт и дать в ролике ссылку на статью — для тех, кому удобнее читать, а не смотреть.

Сослаться на статьи или видео других блогеров Дзена. Например, когда пишется рецензия на чей-то материал или делается коллаборация с другими авторами.

Призвать пользователей пройти опрос и дать ссылку на Яндекс.Формы.

Пока эта возможность доступна только участникам Нирваны, но совсем скоро делиться ссылками смогут все блогеры Дзена.

А еще появился новый способ вставлять ссылки в статьи. Чтобы пользователь после прочтения перешел на другой материал, теперь можно просто добавить ссылку в редакторе. Всплывающее окно со ссылкой появится, как только пользователь приблизится к концу текста.

Напомним, что в конце апреля Яндекс.Дзен запустил рекламу в видео и упростил правила монетизации.