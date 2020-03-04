Дзен позволил встраивать в статьи эмбеды Яндекс.Форм

В Яндекс.Дзене появилась возможность проводить опросы, конкурсы, собирать заявки на мероприятия (и многое другое). Это можно сделать с помощью сервиса Яндекс.Формы, код которого теперь вставляется в статьи.

Пока эта возможность находится на стадии тестирования и будет доступна участникам программы Нирвана и рекламодателям. Если тест пройдет успешно, использовать формы в статьях смогут все авторы платформы.

Что можно сделать с помощью форм:

провести опрос и узнать мнение ваших читателей;

открыть регистрацию на мероприятие — например, если вы решите встретиться с подписчиками или прочитать лекцию;

собрать заявки — если у вас свой бизнес или вы что-то делаете своими руками;

запустить конкурс, и тогда читатели смогут принять в нем участие не уходя из статьи.

Напомним также, что с этого месяца Яндекс.Дзен начнет присылать авторам уведомления о публикациях, которые не будут показаны широкой аудитории, и рассказывать о том, какие посты увидят только подписчики.