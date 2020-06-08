Компания «Ашманов и партнеры» провела исследование российского рынка электронной коммерции и подготовила очередной отчет об особенностях продвижения сайтов этой тематики в 2020 году.

Исследование показало, что органический трафик из поисковых систем остается одним из ключевых источников посещаемости российских e-commerce сайтов и опережает по объему и по значимости для игроков другие источники: рекламу, email-рассылки, социальные сети.

Большинство (84%) представителей рынка e-commerce продвигают сайты в поисковых системах. При этом 66% отмечают рост посещаемости из поиска по итогам 2019 года, а 47% — рост продаж. Лишь порядка 15% владельцев ресурсов электронной коммерции не удовлетворены результатами продвижения в поиске Яндекса и Google по итогам прошлого года.

Если говорить о стоимости привлечения клиента из поисковых систем, то для 47% она ниже, чем из других каналов интернет-маркетинга. По итогам 2019 года стоимость привлечения клиента из поиска выросла у 38% e-commerce площадок, преимущественно у крупных игроков с оборотом более 2 млрд рублей в год. Возможно, это связано с тем, что они активнее инвестируют в продвижение, чем представители мелких и особенно средних компаний.

Исследование также показало, что среди онлайн-ритейлеров среднего размера больше тех, кто размещает предложения в маркетплейсах, чем среди крупных и мелких. По мнению размещающих, Яндекс.Маркет — самый эффективный маркетплейс, а Ozon эффективнее, чем Wildberries.

Посещаемость российских e-commerce сайтов составляет около миллиарда визитов в месяц. При этом визиты с десктопных устройств все еще обгоняют визиты с мобильных — 55,26% против 44,74%:



Посещаемость e-commerce сегмента в апреле 2020 снизилась на 8,25%.

Даже среди крупных игроков в это время рост показал только Wildberries остальные участники ТОП-5 пережили спад спосещаемости.



Треть десктопного трафика в e-commerce приходится на визиты из поисковых систем. На платный поиск — чуть более 5%.

Главный источник посещаемости e-commerce сайтов на десктопах — прямые заходы, их доля составляет 41,33%. При этом объем прямого трафика снижается с четвертого квартала 2019 года и в первом квартале 2020 практически сравнялся с визитами из органического поиска, доля которых составляет 33,68%.

Другими источниками десктопного трафика для площадок электронной торговли являются email – 6,76%, реферальный – 6,21%, социальные сервисы – 4,69%, платный поиск – 5,2% и медийная реклама – 2,13%.



Исследование показало, что чуть меньше половины интернет-магазинов (49%) обходятся без SEO-специалистов. Важно: интернет-магазины на базе оффлайн-ретейла почти в два раза реже нанимают SEO-специалистов в штат (39%), чем тематические интернет-магазины (69%).

40% участников рынка полностью или частично делегируют продвижение SEO-агентствам. 65% площадок из этой группы замещают отсутствие штатного SEO-специалиста агентством, а 23% совмещают работу штатного специалиста и агентства.

Маркетплейсы доминируют в поиске, но основными конкурентами их считают не все владельцы интернет-магазинов, а 44%.

Несмотря на то, что онлайн-гипермаркеты также часто высоко ранжируются в поиске, их считают конкурентами только 14% площадок. Оставшиеся 30% считают основными конкурентами другие интернет-магазины.

66% участников рынка ориентируются на конкурентов при построении стратегии продвижения в поисковых системах.



Продвижение по объему поискового трафика — самая популярная (39%) SEO-стратегия в отрасли. На втором месте — продвижение по позициям (33%), на третьем — продвижение с оплатой за лиды (9%). Доли участников, которые отметили рост посещаемости и продаж: 52% — по объему трафика, 50% — с оплатой за лиды, 30% — по позициям.



Больше половины (53%) интернет-магазинов проводят SEO-аудит реже, чем раз в год. При этом доля участников, которые отметили рост продаж и посещаемости, выше в группе, которая проводит аудит чаще, чем раз в год — 55% против 39%.

Примечательно, что 63% из последних полностью или частично доверяют проведение SEO-аудитов агентствам.

Лидерство маркетплейсов подталкивает остальных игроков к увеличению сайтов. Владельцы e-commerce-площадок основными точками роста в SEO считают расширение структуры сайта (73%), улучшение поведенческих характеристик (70%) и адаптацию под мобильные устройства (50%).

Присутствовать в сервисах Яндекса для e-commerce сайтов почти норма — 83% интернет-магазинов сообщили, что присутствуют в сервисах Яндекса.



Ключевые вызовы, с которыми российским интернет-магазинам пришлось столкнуться в 2020 году:

Падение покупательской способности у населения

Высокая конкуренция, кризис в связи с пандемией в целом на рынке

Омниканальная торговля, продажи через Instagram

Необходимость значительного расширения ассортимента

Необходимость повышения узнаваемости площадки до уровня «Комус», «Утконос», DNS и т.п.

Коронавирус, курс доллара и закрытие магазинов у клиентов.

Необходимость расширения присутствия на маркетплейсах

Бюджет, нехватка специалистов, слабая подготовка персонала

Необходимость смены платформы сайта

Снижение спроса

Ценовой демпинг со стороны конкурентов

Ценовая конкуренция между основными маркетплейсами

Ожидание со стороны потребителей больших скидок на товары

По мнению специалистов компании «Ашманов и партнеры», в кризис не стоит ограничиваться только своей площадкой, важно привлекать как можно больше пользователей из любых источников.

Для этого можно и нужно работать со всем поисковым пространством: с сервисами Яндекса, агрегаторами, маркетплейсами, колдунщиками, и в том числе с топовыми сайтами поисковой выдачи.

Желательно в кризис:

Завести аккаунты на всех отраслевых агрегаторах и обратить особое внимание на те, что выходят в топ-10 поисковой выдачи по нужным целевым запросам.

Подключить Яндекс.Дзен, Кью, Маркет или Услуги.

Контролировать свой рейтинг на сайтах отзовиков.

Заниматься развитием рейтинга на Яндекс.Картах, Google Maps и 2Gis.

Публиковать экспертные материалы в популярных СМИ.

С полной версией отчета о состоянии поискового маркетинга в e-Commerce можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее специалистами «Ашманов и партнеры» был подготовлен отчет об особенностях продвижения российских сайтов недвижимости — «Поисковый маркетинг — 2020. Недвижимость».

