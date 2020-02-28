Сервис Google Earth стал доступен в Firefox, Opera и Edge

Google открыл веб-версию сервиса Google Earth (Планета Земля) для сторонних браузеров, таких как Firefox, Opera и Edge. Ранее он был доступен только в Chrome.

Веб-версия Google Earth была запущена в 2017 году, но поддерживалась она только в браузере Chrome, где работала на основе технологии Native Client. Позже Google решил перевести Earth на другой веб-стандарт – WebAssembly.

Этот переход тестировался в последние 6 месяцев и в конечном итоге привёл к запуску Google Earth для Firefox, Edge и Opera.

Сейчас разработчики продолжают работать над добавлением поддержки для браузера Safari, который пока не вошёл в этот список.

В прошлом году Google заявил, что Earth начнёт поддерживать Safari после того, как Apple реализует в браузере «лучшую поддержку WebGL2».

Опробовать Google Earth в Firefox, Edge или Opera можно по ссылке.

Напомним, что в ноябре в сервисе появилась возможность создавать собственные карты с аннотациями.