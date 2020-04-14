Google добавил примечание об E-A-T в пост о Сore Updates

Известный западный SEO-эксперт Мэри Хейнс (Marie Haynes) заметила, что Google добавил примечание об E-A-T в пост, посвящённый обновлениям основного алгоритма (Core Updates).

Is E-A-T a ranking factor? Just noticed G added this to their document on core updates.



Assessing your E-A-T as described in the QRG can help your content align "conceptually with the different signals [Google's] automated systems use to rank content."https://t.co/RlB8CvCtIx pic.twitter.com/yLXFZRC3Zv — Marie Haynes (@Marie_Haynes) April 13, 2020

В примечании Google ответил на вопрос, является ли E-A-T фактором ранжирования:

«С момента публикации этого поста нас иногда спрашивали, является ли E-A-T фактором ранжирования. Наши автоматизированные системы используют множество различных сигналов для ранжирования контента.

Мы постарались сделать так, чтобы люди могли согласиться, что это отличный контент, оценивая его согласно критериям E-A-T. Учитывая это, оценка вашего контента с точки зрения E-A-T может помочь концептуально согласовать его с различными сигналами, которые наши автоматизированные системы используют для ранжирования контента».

Напомним, ранее сотрудник поиска Дэнни Салливан заявил, что у Google нет такого сигнала, как E-A-T, а асессоры используют это понятие, чтобы проверить работу поисковой системы.

Отметим, что аббревиатура E-A-T расшифровывается как «экспертиза, авторитетность, трастовость».