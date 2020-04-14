Google добавил примечание об E-A-T в пост о Сore Updates

Известный западный SEO-эксперт Мэри Хейнс (Marie Haynes) заметила, что Google добавил примечание об E-A-T в пост, посвящённый обновлениям основного алгоритма (Core Updates).
В примечании Google ответил на вопрос, является ли E-A-T фактором ранжирования:
«С момента публикации этого поста нас иногда спрашивали, является ли E-A-T фактором ранжирования. Наши автоматизированные системы используют множество различных сигналов для ранжирования контента.
Мы постарались сделать так, чтобы люди могли согласиться, что это отличный контент, оценивая его согласно критериям E-A-T. Учитывая это, оценка вашего контента с точки зрения E-A-T может помочь концептуально согласовать его с различными сигналами, которые наши автоматизированные системы используют для ранжирования контента».
Напомним, ранее сотрудник поиска Дэнни Салливан заявил, что у Google нет такого сигнала, как E-A-T, а асессоры используют это понятие, чтобы проверить работу поисковой системы.
Отметим, что аббревиатура E-A-T расшифровывается как «экспертиза, авторитетность, трастовость».
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