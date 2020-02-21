Google: у нас нет такого сигнала, как EAT

На днях сотрудник Google Дэнни Салливан ответил в Twitter на вопрос, связанный с EAT (Expertise, Authority, Trust).

В частности, Салливан объяснил, что у алгоритмов Google нет такого сигнала, а асессоры используют это понятие, чтобы проверить работу поисковой системы.

При этом Салливан отметил, что у Google есть много разных сигналов, которые, если поисковик их правильно понимает, совпадают с тем, как люди могут оценивать EAT.

Our systems aren't looking for EAT. Our raters are using that to see if our systems are working well to show good information. There are many different signals that, if we get it right, align with what a good human EAT assessment would be. See also: https://t.co/1fs2oJ9Gtl pic.twitter.com/GBbnYEjJUV — Danny Sullivan (@dannysullivan) February 19, 2020

На вопрос, используются ли данные, полученные от асессоров в обучении алгоритмов, Салливан ответил отрицательно:

It's not like that. Rater data is not going directly into ranking systems. I'd refer you here: https://t.co/TteV34T2CK — Danny Sullivan (@dannysullivan) February 19, 2020

О том, что у Google нет такого показателя, как EAT (а также YMYL), ранее также заявлял сотрудник поиска Гэри Илш.

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