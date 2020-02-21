Google: у нас нет такого сигнала, как EAT

Анна Бондарь -
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На днях сотрудник Google Дэнни Салливан ответил в Twitter на вопрос, связанный с EAT (Expertise, Authority, Trust).

В частности, Салливан объяснил, что у алгоритмов Google нет такого сигнала, а асессоры используют это понятие, чтобы проверить работу поисковой системы.

При этом Салливан отметил, что у Google есть много разных сигналов, которые, если поисковик их правильно понимает, совпадают с тем, как люди могут оценивать EAT.

На вопрос, используются ли данные, полученные от асессоров в обучении алгоритмов, Салливан ответил отрицательно:

О том, что у Google нет такого показателя, как EAT (а также YMYL), ранее также заявлял сотрудник поиска Гэри Илш.

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ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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Гость
Шамиль

С гуглом все просто: их «нет» — это «да»

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8 часов назад
Алексей
Гость
Алексей

Ага) и не говорите)
У них нет факторов ранжирования, просто делайте качественный контент и все будет чин-чинарём)

Хотя бы что нибудь по факторам написали, какие-нибудь… их же сотни… Пара факторов, за исключением всем известных. Возможно они уже и сами знают какие у них факторы ранжирования сейчас…

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2 часов назад