Российский офис eBay будет отвечать за развитие бизнеса компании в 200 странах

Генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов занял пост гендиректора на глобальных развивающихся рынках. Теперь российское подразделение eBay будет отвечать за развитие бизнеса компании в 200 странах.

Под управление московского офиса eBay перейдет регион HiPo (high potential global emerging markets — развивающиеся рынки с высоким потенциалом): к Скандинавии, Восточной и Южной Европе, СНГ и Ближнему Востоку прибавятся Китай, Юго-Восточная Азия, Центральная и Латинская Америка.

Кретов займется развитием экспортных продаж локальных продавцов eBay и системы прямых платежей, внедрением специнструментов для экспортеров, которые уже используются в России.

Напомним, Илья Кретов занял пост гендиректора eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы в ноябре 2016 года.

Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по маркетингу в России и на развивающихся рынках Европы. Кретов работает в компании eBay с 2012 года, самого открытия бизнеса в России.

Показатели оборота и выручки в РФ eBay не раскрывает, лишь отмечая, что экспортные продажи из России в 2013-2019 годах выросли в восемь раз, а количество продавцов — почти в десять.

Сейчас на площадке представлено около 30 тысяч российских продавцов — за 2019 год показатель вырос на 15%. В 2018 году в eBay сообщали, что с августа 2017 года по август 2018 года 850 тысяч россиян совершили покупки на площадке.

