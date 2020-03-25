Расходы на рекламу в области e-commerce выросли в 2 раза на фоне эпидемии

За последние недели e-commerce сайты удвоили свои расходы на рекламу. Об этом свидетельствуют данные нового отчёта MediaRadar.

Так, за период с 17 февраля по 9 марта расходы рекламодателей США в этом сегменте выросли с $4,8 млн до $9,6 млн.

Дальнейшему росту расходов способствует социальное дистанцирование, практикуемое потребителями, и призванное остановить распространение эпидемии COVID-19.

Отчёт MediaRadar включает данные по ТВ, печатной и цифровой рекламе, включая сайты, Snapchat, YouTube и подкасты.