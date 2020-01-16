Microsoft официально выпустил новый браузер Edge на основе Chromium

Анна Бондарь -
190

15 января состоялся официальный релиз новой версии браузера Microsoft Edge, которая работает на базе платформы Chromium.

Edge Chromium совместим со всеми поддерживаемыми версиями Windows и macOS, но оптимизирован под Windows 10. На компьютерах с этой операционной системой при загрузке браузера устаревшая версия Microsoft Edge будет заменена на новую.

«Благодаря повышенной скорости работы и производительности, лучшей в своём классе совместимости с веб-сайтами и расширениями, а также встроенным функциям обеспечения конфиденциальности и защиты, этот браузер может заменить все остальные», — говорится на сайте Microsoft.

В ближайшие месяцы Microsoft планирует автоматически перевести пользователей Windows 10 на новую версию Edge, которая полностью заменит текущий встроенный браузер.

Хотя официальный запуск уже состоялся, в браузере пока доступны не все функции из тех, что планировались. Так, на данный момент в нём отсутствует синхронизация истории посещений и расширений, но Microsoft планирует добавить эти функции позже.

В остальном же функциональность нового Edge имеет много пересечений с Chrome, включая поддержку Chrome-расширений.

Среди тех функций, которые отличают этот браузер от других, значатся подборки (Collections) и защита от отслеживания.

Скачать браузер Edge Chromium для Windows или macOS можно здесь.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

1
Прокомментировать

avatar
1 Цепочка комментария
0 Ответы по цепочке
1 Последователи
 
Популярнейший комментарий
Цепочка актуального комментария
1 Авторы комментариев
Svyatoslav Samusenko Авторы недавних комментариев
  Подписаться  
новее старее большинство голосов
Уведомление о
Svyatoslav Samusenko
Участник
Svyatoslav Samusenko

Что тут сказать, это просто праздник! Надеюсь Сафари и Лиса на очереди, спасибо MS.

Голос за0Голос против  Ответить
3 часов назад