Microsoft официально выпустил новый браузер Edge на основе Chromium

15 января состоялся официальный релиз новой версии браузера Microsoft Edge, которая работает на базе платформы Chromium.

Edge Chromium совместим со всеми поддерживаемыми версиями Windows и macOS, но оптимизирован под Windows 10. На компьютерах с этой операционной системой при загрузке браузера устаревшая версия Microsoft Edge будет заменена на новую.

«Благодаря повышенной скорости работы и производительности, лучшей в своём классе совместимости с веб-сайтами и расширениями, а также встроенным функциям обеспечения конфиденциальности и защиты, этот браузер может заменить все остальные», — говорится на сайте Microsoft.

В ближайшие месяцы Microsoft планирует автоматически перевести пользователей Windows 10 на новую версию Edge, которая полностью заменит текущий встроенный браузер.

Хотя официальный запуск уже состоялся, в браузере пока доступны не все функции из тех, что планировались. Так, на данный момент в нём отсутствует синхронизация истории посещений и расширений, но Microsoft планирует добавить эти функции позже.

В остальном же функциональность нового Edge имеет много пересечений с Chrome, включая поддержку Chrome-расширений.

Среди тех функций, которые отличают этот браузер от других, значатся подборки (Collections) и защита от отслеживания.

Скачать браузер Edge Chromium для Windows или macOS можно здесь.