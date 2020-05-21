Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании единой базы данных россиян

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о создании единого федерального информационного регистра с данными россиян от разных ведомств.

В базе будут храниться ФИО, дата и место рождения и смерти, пол (в том числе в случае его изменения), СНИЛС, ИНН, семейное положение, родственные связи и иные сведения о физлицах.

Данные для базы будут собирать из МВД, Минобороны, Минобрнауки, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов. Кроме того, закон вводит понятие «идентификатора», указывающего «на совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе».

Вести регистр будет Федеральная налоговая служба (ФНС). Ответственность за защиту данных россиян также будет лежать на ФНС.

Виталий Колесников, замруководителя ФНС:

«Приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый «золотой идеальный профиль», в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков».

Закон вступит в силу в полной мере с 31 декабря 2025 года, а до этого предполагается переходный период. Например, с 1 января 2023 года нормативные правовые акты смогут устанавливать требование об использовании единой базы в качестве единственного и обязательного источника для получения сведений о населении.

Напомним, правительство внесло в Госдуму разработанный Минфином законопроект об едином информационном ресурсе летом 2019 года. Депутаты поддержали его в первом чтении в сентябре.

Против принятия законопроекта выступили КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР, которые отметили, что власти не смогут обеспечить безопасность сохранности данных. Представители фракций считают, что документ принимается в спешке.

