В Яндекс.Картах появилось единое приоритетное размещение для организаций

Яндекс.Карты в рамках поддержки малого бизнеса запустили единое приоритетное размещение для организаций. Это поможет предпринимателям оперативно получать клиентов из разных источников — Яндекс.Карт, Яндекс.Директа и Рекламной сети Яндекса. Система будет автоматически направлять трафик туда, где есть спрос на услуги организации, а цена за клик — оптимальная.

Многие заведения во время режима самоизоляции закрылись для посещения, но продолжили работать навынос, запустили доставку или выдачу товаров. При этом у них не хватает ресурсов, чтобы быстро отреагировать на ситуацию и изменить стратегию привлечения клиентов.

Единое размещение сэкономит время предпринимателей и оптимизирует затраты на рекламу. Бизнесам не придется тратить время на подготовку и настройку рекламных объявлений отдельно для каждого источника. Сейчас особенно актуальным будет геотаргетинг, который показывает рекламу в определенном радиусе и привлекает клиентов поблизости. Чтобы поддержать малый бизнес, Яндекс.Карты всем предпринимателям, оплатившим приоритетное размещение «на Картах, в Поиске и на сайтах», увеличат бюджет на 7000 ₽.

Юрий Устинов, руководитель службы приоритетного размещения в Яндекс.Картах:

«Сейчас события развиваются активным образом. Некоторые магазины работают в обычном режиме, а уже через неделю вынуждены перейти на онлайн-доставку. Мы увидели, что бизнесы не успевают перестраиваться и получать нужный рекламный трафик, поэтому решили запустить единое размещение, где все настраивается автоматически. Некоторые организации уже попробовали его в тестовом режиме — их рекламный трафик сразу восстановился».

Отметим, что до этого в Яндекс.Картах появилась возможность добавлять кнопки о продаже сертификатов и доставке в карточку организаций. Кроме того, сервис начал показывать размер очереди в некоторых супермаркетах Москвы и Санкт-Петербурга.