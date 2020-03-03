Эксперименты в Директе стали доступны для всех

Возможность запускать эксперименты в Яндекс.Директе и сравнивать самые разные настройки кампаний стала доступна для всех рекламодателей.

Эксперименты в Директе позволяют сравнивать на основе статистики любые настройки рекламы: в том числе, стратегии управления ставками, любые типы кампаний и даже медиапланы разных рекламных агентств. Проще говоря, эксперименты — это А/Б-тесты с широкими возможностями.

Прежде этот инструмент был доступен по запросу — рекламодателям, которые уже уверенно работают с аналитикой. Теперь для проведения теста больше не нужны специальные навыки, и провести эксперимент сможет бизнес любого размера. Для этого в Яндекс.Метрике появился специальный отчет, который поможет оценить результаты теста, даже тем, у кого небольшой опыт веб-аналитики.

Метрика рассчитывает статистическую значимость эксперимента автоматически. Cистема проверит, накопилось ли достаточно данных для анализа, и выделит более выигрышные значения показателей зеленым, а менее удачные — красным:

Отчет помогает определить, насколько успешно работает эксперимент: можно сравнивать тестовые группы между собой и с контрольной группой, если она используется в эксперименте, по множеству метрик (например, отказам и времени на сайте), а также по конверсионности. Таким образом, с помощью отчета можно проанализировать результат эксперимента на основе множества показателей.

Если с помощью эксперимента нужно проверить, какой из вариантов покажет лучший показатель CPA (стоимость целевого действия), это можно сделать с помощью Калькулятора достоверности теста. Например, если сравнивается разная величина корректировок ставок, в калькуляторе можете вручную ввести расходы по каждому из вариантов, количество конверсий и кликов — а система сама рассчитает CPA, проверит, достаточно ли данных, и покажет более выгодный вариант.

Полный чек-лист по настройке эксперимента можно скачать здесь.

Напомним, Яндекс.Директ реализовал новый подход к А/B-экспериментам в феврале прошлого года. В системе появилась возможность тестировать не только разные варианты объявлений или посадочных страниц, но и на основе статистики сравнивать между собой любые настройки, типы кампаний и даже медиапланы.