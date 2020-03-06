eLama прокомментировала сообщение об обысках

«Компания работает стабильно, действия следственных органов не повлияли на обслуживание клиентов и работу с партнерами. Мы работаем в штатном режиме», — сообщил генеральный директор eLama Максим Горбачев в своем комментарии относительно информации о произошедших вчера в офисах компании обысках.

Как отмечается на официальной странице сервиса в Facebook, утром 5 марта в офис eLama пришли сотрудники следственного комитета по Выборгскому району Санкт-Петербурга в сопровождении СОБР и предъявили постановление на оперативные мероприятия. На основании этих документов сотрудники компании добровольно предоставили всю запрошенную информацию и документацию.

При этом компания не получала никакого официального или неофициального обвинения и претензий в свой адрес. Сотрудники спокойно дают свидетельские показания, eLama сотрудничает с правоохранительными органами и планирует оказывать содействие всем следственным мероприятиям, проходящим в рамках закона.

Однако, руководству компании неизвестно, откуда в материале появилась сумма 28 млн рублей:

«Важно понимать, что наша компания попадает под категорию «крупнейший налогоплательщик». Для примера: только за 2018 год мы заплатили в бюджет 432 млн руб. налогов, что несоизмеримо больше упомянутой суммы. При этом мы продолжаем развиваться и показывать быстрый рост по оборотам, количеству пользователей и партнеров. С учетом российской специфики вполне понятно, что это может привлекать внимание государственных органов», — поясняет Максим Горбачев.

