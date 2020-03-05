В офисе разработчиков eLama в Санкт-Петербурге проходят обыски

В петербургском офисе разработчиков сервиса по автоматизации контекстной рекламы eLama проходят обыски с силовой поддержкой СОБРа Росгвардии, Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на сотрудников компании.

По данным издания, обыски связаны с уголовным делом в отношении eLama о неуплате налогов на 28 млн рублей. Дело ведет Следственный комитет Выборгского района Санкт-Петербурга.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов пришли в офис eLama, расположенном в Московском районе на Цветочной улице, 16, около половины одиннадцатого утра. Некоторых сотрудников допрашивают, других просят предоставить паспортные данные и пароли от ноутбуков и компьютеров.

Отметим, что в 2014 году в систему автоматизации контекстной рекламы eLama инвестировал фонд Impulse VC, связанный со структурами Романа Абрамовича. Сумма инвестиций составила $800 тысяч.

