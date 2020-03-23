Курьеры Яндекса по всей России начали получать электронные чаевые

Обмен бумажными деньгами повышает риск передачи инфекций, поэтому на время пандемии COVID-19 Яндекс рекомендует пользователям оставлять чаевые доставщикам Яндекс.Еды и Яндекс.Лавки исключительно в электронном виде.

С сегодняшнего дня возможность оставить чаевые курьерам бесконтактным способом появилась во всех городах России, где работают упомянутые сервисы Яндекса.

Поблагодарить за хороший сервис и быструю доставку можно любого курьера в желтом, независимо от его гражданства и времени работы в сервисе. Доставщики получат всю сумму чаевых. На чай можно оставить на экране оценки заказа, когда блюда уже доставлены. Для этого карта пользователя должна быть привязана к аккаунту в приложении. Выбрать можно из нескольких фиксированных сумм – 49, 99 или 199 рублей.





Отмечается, что с декабря прошлого года сервис Яндекс.Еда тестировал безналичные чаевые в Петербурге. В отдельные дни доля заказов с чаевыми достигала 8%. За неделю доставщики в Петербурге получали около 8 млн чаевых, хотя бы раз в неделю денежный комплимент оставляют 70% доставщикам.

Напомним, Яндекс.Деньги решили поддержать пользователей в условиях перехода на режим удаленной работы. Сервис ввел дополнительный 5%-ный кэшбэк за онлайн-оплату картой Яндекс.Денег готовой еды из кафе и ресторанов, а также продуктов из магазинов.