Google: как обеспечить учёт сертификатов для получения нового значка Партнёра

Ранее в этом месяце стало известно, что к концу июня 2020 года Google обновит требования к компаниям для получения значка Партнёра в рамках программы Google Partners. При этом также изменится учёт сертификатов.

Одно из основных требований для получения значка Партнёра – сертификация. В компании должно быть определённое количество сертифицированных сотрудников.

Согласно новым правилам, хотя бы у 50% сотрудников должны быть обновлённые сертификаты Skillshop. Также должен быть хотя бы один сотрудник с сертификатами по всем маркетинговым каналам, с которыми работает компания.

Чтобы компания могла использовать сертификаты Skillshop сотрудников для получения нового значка Партнёра 2020 г., они должны установить связь со своим аккаунтом Google Рекламы в профиле пользователя Skillshop.

Подходящие пользователи

Чтобы пользователи были расценены как подходящие для значка Партнёра 2020 г., они должны иметь административный или стандартный доступ к корпоративному управляющему аккаунту Google Ads, зарегистрированному в Google Partners.

Также допускаются те сотрудники, у которых есть административный или стандартный доступ к любому аккаунту, связанному с корпоративным управляющим аккаунтом Google Ads, зарегистрированным в Google Partners. При этом у него должен быть тот же домен электронной почты (@domain_name), что и у пользователя этого управляющего аккаунта.

Более подробная информация об изменениях в учёте сертификатов доступна в Справке.