Google сообщил о резком росте email-атак, связанных с COVID-19

За последнюю неделю Google заблокировал около 18 млн вредоносных и фишинговых email-сообщений в Gmail.

«На протяжении последней недели мы зафиксировали 18 млн вредоносных и фишинговых email-сообщений, связанных с COVID-19. Это в дополнение к более чем 240 млн спам-сообщений на тему коронавируса», — говорится в сообщении компании.

В этих письмах злоумышленники выдают себя за официальные организации, такие как ВОЗ, а также органы власти.

Google работает над тем, чтобы проактивно защищать пользователей от такого рода атак. Компания также советует всем использовать инструмент «Проверка паролей», чтобы удостовериться, что учётные данные не были скомпрометированы или же оперативно обновить их.

В Google также отметили, что хакеры сейчас стремятся воспользоваться теми лазейками в системах защиты, которые могут появляться при работе в удалённом режиме.

По данным Федеральной торговой комиссии США, американцы уже потеряли около $12 млн в пользу мошенников, спекулирующих на теме коронавируса.