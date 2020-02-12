ePayments заблокировала пользовательские счета по требованию FCA

11 февраля платежная система ePayments приостановила работу после проверки Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA). В настоящее время пользователям сервиса недоступно совершение каких-либо действий по счетам.

Как сообщается в официальном письме ePayments, разосланном вчера всем пользователям сервиса, а также в сообщении, демонстрируемом в личном кабинете при попытке вывода средств, все операции в системе временно ограничены. Такое решение было принято сервисом после проверки FCA систем противодействия отмыванию денег ePayments, в ходе которой были выявлены требующие устранения недочеты.

Администрация сервиса делает все возможное для того, чтобы возобновить работу учетных записей как можно быстрее, о чем клиенты сразу же будут поставлены в известность.

«Мы знаем, что это будет очень неприятное время для наших клиентов и приносим извинения за причиненные неудобства… Также мы хотим заверить клиентов, что их средства надежно защищены», — говорится в сообщении.

Оператор системы ePayments Systems Ltd является лицензированным учреждением в сфере денежных переводов в Великобритании. Компания имеет разрешения на открытие счетов IBAN, выпуск предоплаченных карт для частных лиц, бизнеса и онлайн-мерчантов.

Отметим, что в июле 2018 года ePayments стала первой платежной системой, использующей сервис авторизации Passport от мессенджера Telegram.

