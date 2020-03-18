Google добавил новые свойства в документацию по разметке событий

Google объявил о добавлении новых рекомендуемых свойств в документацию по разметке мероприятий.

В связи со вспышкой COVID-19 многие события отменяются, переносятся или откладываются, а Google хочет, чтобы пользователи видели актуальную информацию в результатах поиска. Поэтому компания решила обновить документацию по этому типу структурированных данных.

Какие свойства использовать:

Если событие было отменено : установите для свойства eventStatus значение EventCancelled и сохраните исходную дату в startDate события.

: установите для свойства eventStatus значение EventCancelled и сохраните исходную дату в startDate события. Если событие было отложено (но дата пока неизвестна): сохраните исходную дату в startDate события до тех пор, пока не станет известна новая дата, и укажите для свойства eventStatus значение EventPostponed. Когда станет известна новая дата, нужно изменить eventStatus на EventRescheduled и обновить startDate и endDate.

(но дата пока неизвестна): сохраните исходную дату в startDate события до тех пор, пока не станет известна новая дата, и укажите для свойства eventStatus значение EventPostponed. Когда станет известна новая дата, нужно изменить eventStatus на EventRescheduled и обновить startDate и endDate. Если событие было перенесено на более позднюю дату : обновите startDate и endDate, указав новую информацию. При желании также можно ввести значение EventRescheduled в поле eventStatus и добавить previousStartDate.

: обновите startDate и endDate, указав новую информацию. При желании также можно ввести значение EventRescheduled в поле eventStatus и добавить previousStartDate. Если мероприятие изменило формат проведения из офлайн в онлайн: по желанию обновите поле eventStatus, добавив значение EventMovedOnline.

У Google также есть свойства virtual-location для виртуальных мероприятий.

Напомним, что на днях в словаре Schema.org появились новые типы разметки, добавленные в ответ на ситуацию вокруг COVID-19.