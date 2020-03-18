Google добавил новые свойства в документацию по разметке событий

Google объявил о добавлении новых рекомендуемых свойств в документацию по разметке мероприятий.
В связи со вспышкой COVID-19 многие события отменяются, переносятся или откладываются, а Google хочет, чтобы пользователи видели актуальную информацию в результатах поиска. Поэтому компания решила обновить документацию по этому типу структурированных данных.
Какие свойства использовать:
- Если событие было отменено: установите для свойства eventStatus значение EventCancelled и сохраните исходную дату в startDate события.
- Если событие было отложено (но дата пока неизвестна): сохраните исходную дату в startDate события до тех пор, пока не станет известна новая дата, и укажите для свойства eventStatus значение EventPostponed. Когда станет известна новая дата, нужно изменить eventStatus на EventRescheduled и обновить startDate и endDate.
- Если событие было перенесено на более позднюю дату: обновите startDate и endDate, указав новую информацию. При желании также можно ввести значение EventRescheduled в поле eventStatus и добавить previousStartDate.
- Если мероприятие изменило формат проведения из офлайн в онлайн: по желанию обновите поле eventStatus, добавив значение EventMovedOnline.
У Google также есть свойства virtual-location для виртуальных мероприятий.
Напомним, что на днях в словаре Schema.org появились новые типы разметки, добавленные в ответ на ситуацию вокруг COVID-19.
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