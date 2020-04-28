Google позволил указывать организаторов в разметке мероприятий

Google добавил новое рекомендуемое свойство для разметки мероприятий – Organizer. С его помощью можно указывать организаторов события – отдельного человека или компанию. Информация об обновлении появилась на странице Data Anomalies в Search Console.

Google предлагает два варианта для этого свойства: organizer.name и organizer.url, оба из которых можно использовать в разметке.

Компания также предупредила, что те структурированные данные «Event», которые были валидными ранее, теперь могут содержать предупреждение, если в разметке не указаны новые свойства, или ошибку, если они неправильно определены.

Напомним, что в марте Google добавил сразу несколько новых свойств в документацию по разметке мероприятий, чтобы в период эпидемии COVID-19 пользователи могли видеть актуальную информацию в результатах поиска.